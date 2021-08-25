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В Иркутской области освободили пойманного браконьером медведя

Главная В России
Красноярск
10:34 25 Августа 2021
лес, прокуратура, медведь, уголовное, браконьер
Автор: Sibnovosti.ru
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Местный житель обнаружил в лесу в Усть-Илимском районе Иркутской области клетку с живым медведем. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы.

Животное было в изможденном состоянии. Очевидно, что долгое время медведь оставался без воды и пищи.

«Ловушка представляет собой самозапирающееся железное устройство, а использование такого оборудования законом запрещено, является видом браконьерства и не отвечает принципам гуманности», - рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Работники прокуратуры и охотничьего хозяйства общими усилиями сломали клетку и выпустили медведя на волю. Материалы же прокуратура направила в следственные органы. Там возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Как писали Sibnovosti.ru, в начале августа этого года в Иркутской области из питомника выпустили на волю пятерых медведей. Трех из них кто-то подкинул к воротам питомника полтора года назад, еще двух подобрали на городской свалке возле Иркутска.

Фото: сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры

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