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Новосибирская «Сибирь» уступила во втором матче на хоккейном турнире в Челябинске

Главная В России
Красноярск
09:55 25 Августа 2021
губернатор, матч, турнир, хоккей, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Участие «Сибири» в хоккейном Кубке губернатора Челябинской области пока складывается неудачно. Новосибирцы проиграли и второй матч, на этот раз – «Трактору».

Игра с хозяевами носила упорный характер. Ни одна из команд не могла оторваться в счете от соперника более чем на одну шайбу. Но последнее слово осталось за «Трактором» - 4:3.  Ворота «Сибири» до третьей пропущенной шайбы защищал Антон Красоткин, затем его поменял Харри Сятери.

Травму в ходе матча у новосибирцев получил Никита Шашков.

«Пока ничего определенного сказать не могу, поехал на снимок. Честь ему и хвала за то, что он бился за команду», - сказал после игры сайту Континентальной хоккейной лиги главный тренере сибиряков Андрей Мартемьянов.

Во втором матче дня на турнире екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над ярославским «Локомотивом» 2:1 по буллитам.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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