Шведы отказались участвовать в иркутском чемпионате мира по хоккею с мячом

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске можно считать самым пострадавшим от пандемии коронавируса международным спортивным турниром. От участия в нем вновь отказываются ведущие зарубежные сборные.

Главной потерей стала сборная Швеции. Именно противостояние России и скандинавской державы является стержнем всех международных соревнований в этом виде спорта.

«Конечно, хотим сыграть на чемпионате мира. Мы также с большим уважением относимся к той огромной работе, которую организатор проделывает для организации таких крупных мероприятий. Мы знаем, например, что нас ждет арена мирового уровня и до сих пор сделано все, чтобы можно было провести чемпионат мира. Но проявляя заботу о здоровье наших и других игроков, Швеция не может сейчас участвовать», - процитировал ТАСС председателя шведской ассоциации бенди Пера-Андерса Густафссона.

По данным издания «Спорт-Экспресс», ранее от участия отказались Норвегия и Финляндия. Пока, помимо России, остались Казахстан, США, Германия и Эстония.

Как писали Sibnovosti.ru, чемпионат мира в Иркутске первоначально должен был состояться еще весной 2020 года, но из-за COVID-19 его уже дважды переносили. В последний раз – на октябрь 2021 года.

Фото: сайт чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года