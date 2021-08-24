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«Вектор» и кемеровский вуз будут вместе бороться с вирусами

Главная В России
Красноярск
15:08 24 Августа 2021
вакцинация, соглашение, сотрудничество, университет, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский государственный медицинский университет (КемГМУ) и государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области будут вместе работать над созданием противовирусных препаратов. Для этого они заключили соглашение о сотрудничестве.

«Договор о сотрудничестве включает поиск новых групп соединений, обладающих противовирусной активностью. Особенно данные исследования будут актуальными для разработки новых лекарств для лечения COVID-19», - прокомментировал предстоящее сотрудничество кемеровский губернатор Сергей Цивилев (цитата по сайту правительства региона).

Напомним, ранее «Вектор» разработал одну из российских вакцин для лечения коронавирусной инфекции – «ЭпиВакКорона». В Красноярский край ее первая партия поступила в апреле этого года.

По данным кемеровского правительства, около 10 лет назад в КемГМУ выделили, очистили и препаративно накопили меланины из березового гриба. В «Векторе» же впервые установили их антиретровирусную активность.

Фото: сайт правительства Кемеровской области

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