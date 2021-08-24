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В ноябре стартуют два авиарейса из Новосибирска в ОАЭ

Главная В России
Красноярск
14:00 24 Августа 2021
авиарейсы, авиакомпания, аэропорт, море, курорт
Автор: Sibnovosti.ru
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S7 Airlines в этом году начнет выполнять авиарейсы из новосибирского аэропорта Толмачёво в столицы двух эмиратов, входящих в ОАЭ. Рейсы будут прямыми и регулярными.

Пунктами назначения выбраны Эль-Фуджайра, расположенная на побережье Оманского залива Аравийского моря, и Рас-Эль-Хайма на севере Объединенных Арабских Эмиратов. Выполнение рейсов начинается с 1 ноября, уточнили в Толмачёво.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю. На рейсы S7 Airlines поставит самолеты Airbus A320neo.

Напомним, что с 9 августа РФ возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Как писали Sibnovosti.ru, с 11 октября из Красноярска стартуют прямые рейсы в Доминиканскую Республику, причем россиянам для полета не нужно сдавать ни в России, ни в Доминиканской Республике.

Фото: pixabay.com

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