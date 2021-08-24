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Жители Бурятии ограбили дочь Валерия Чкалова

Главная В России
Красноярск
13:33 24 Августа 2021
задержание, банк, мвд, дочь, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия сотрудники полиции задержали предполагаемых грабителей дочери легендарного летчика, героя Советского Союза Валерия Чкалова. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

Трое злоумышленников звонили 82-летней Ольге Чкаловой и внушали ей, что кто-то пытается снять в банке ее деньги. В итоге ее убедили перевести все сбережения на их счет. Сумма превысила 23 млн руб.

Из Бурятии (задержание произошло в Прибайкальском районе) подозреваемые были доставлены в Москву для проведения следственных действий. По данным МВД России, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Фото: «Общественное телевидение России»

 

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