Жители Бурятии ограбили дочь Валерия Чкалова

В Республике Бурятия сотрудники полиции задержали предполагаемых грабителей дочери легендарного летчика, героя Советского Союза Валерия Чкалова. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

Трое злоумышленников звонили 82-летней Ольге Чкаловой и внушали ей, что кто-то пытается снять в банке ее деньги. В итоге ее убедили перевести все сбережения на их счет. Сумма превысила 23 млн руб.

Из Бурятии (задержание произошло в Прибайкальском районе) подозреваемые были доставлены в Москву для проведения следственных действий. По данным МВД России, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Фото: «Общественное телевидение России»