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Под Иркутском построят школу на 1,55 тыс. учеников

Главная В России
Красноярск
13:09 24 Августа 2021
поселок, строительство, школа, экспертиза, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
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ГАУ «Экспертиза в строительстве Иркутской области» согласовало строительство крупной средней школы в рабочем поселке Маркова. Он расположен на окраине региональной столицы.

Об утверждении сметы возведения объекта сообщил сайт ФАУ «Главное управление государственной экспертизы РФ». По его данным, школа будет построена в микрорайоне Березовом, где проживают около 10 тыс. человек. Само здание рассчитано на 1,55 тыс. мест.  

Как писали Sibnovosti.ru, ранее родители учеников, проживающих у поселка Маркова, пожаловались на то, что школьникам приходится ходить в единственную ближайшую школу через болото и лес.

К 1 сентября 2021 года школу на 550 мест планируется сдать в эксплуатацию в иркутском городе Саянске. Первоначально предполагалось открыть ее к 1 сентября 2020 года, но этот план выполнить не удалось.

Фото: pixabay.com

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