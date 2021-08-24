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Халатность в белых халатах: побег из бурятского диспансера привел к уголовным делам

Главная В России
Красноярск
12:42 24 Августа 2021
уголовное, осужденные, побег, дело, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Сразу несколько уголовных дел возбуждено в Республике Бурятия после массового побега осужденных из филиала Республиканского психоневрологического диспансера. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Одно из таких дел расследуется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В его рамках, как отметили в ведомстве, будет дана правовая оценка действиям работников диспансера, которые отвечают за соблюдение режима и охрану лиц, получающих принудительное лечение.

Кроме того, возбуждены уголовные дела о причинении телесных повреждений одному из санитаров и о повреждении имущества диспансера. Они расследуются, соответственно, по п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества).

Отделение принудительного лечения специального типа филиала Республиканского психоневрологического диспансера расположено в селе Новая Брянь Заиграевского района. Как писали Sibnovosti.ru, 21 августа этого года пациенты учинили беспорядки. Они начались с того, что  один из них разбил стекло в окне и осколком ударил санитару по лицу. Воспользовавшись беспорядками, семеро мужчин сломали замок на оконной решетке, скинули вниз на землю матрац и спрыгнули на него.

Поиск всех беглецов занял около шести часов. В нем приняли участие жители села.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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