В Оренбургской области природный пожар разгорелся под Соль-Илецком

У города Соль-Илецк Оренбургской области идет борьба с крупным природным пожаром. В селе Первомайском введен режим чрезвычайной ситуации.

Первый сигнал о пожаре из-за возгорания сухой травы и леса поступил в главное управление МЧС по Оренбургской области 22 августа. На тот момент фронт активного горения достиг уже 5 км. К тушению пожара привлекли более 40 человек и 18 единиц техники.

«Вокруг населенных пунктов при помощи спецтехники проведена опашка, для мониторинга и контроля над оперативной обстановкой используется беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении оренбургских спасателей.

По их данным, угрозы населенным пунктам нет.

В этом году у оренбургских пожарных заметно прибавилось работы. Как писали Sibnovosti.ru, в начале июля крупный ландшафтный пожар разгорелся у города Медногорска. В начале августа пришлось запрашивать помощь авиации для борьбы с огнем в Протопоповской роще в окрестностях Оренбурга. Пожар 14 августа в Почтовом переулке областного центра охватил в общей сложности девять строений

Фото: сайт главного управления МЧС по Оренбургской области