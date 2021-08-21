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Прошли переговоры о возобновлении авиарейса Абакан – Иркутск

Главная В России
Красноярск
12:44 21 Августа 2021
аэропорт, рейсы, глава, встреча, переговоры
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководство Республики Хакасия рассчитывает на возобновление авиарейса Абакан – Иркутск. Полеты по нему были прекращены в апреле этого года по экономическим причинам.

Вопросы возобновления рейса глава Хакасии Валентин Коновалов обсудил в ходе рабочей встречи в Иркутске с исполнительным директором компании «ИрАэро» Владимиром Лапиным. Она состоялась вчера.

«Правительство Хакасии заинтересовано в поэтапном расширении авиамаршрутной сети на территории Сибири. В бюджете республики на 2022 год предусмотрено субсидирование для авиакомпаний, в том числе для маршрута Абакан – Иркутск», – процитировал Валентина Коновалова сайт правительства республики.

Как писали Sibnovosti.ru, с мая этого года «КрасАвиа» увеличила число рейсов из Красноярска в ряд городов Западной Сибири. В том числе, в Абакан.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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