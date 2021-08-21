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На Алтае приступили к сбору облепихи

Главная В России
Красноярск
11:53 21 Августа 2021
оплата, площадь, сборы, работа, цена
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае начался сезон сбора урожая облепихи. В этом регионе заготавливают примерно половину этой ягоды в стране, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Посадки облепихи занимают на Алтае, как минимум, 3-4 тыс. га. В среднем ее собирают там 6 тыс. т в год.

Ягоду собирают только вручную. Для местных жителей это неплохая подработка. За день можно заработать примерно 4 тыс. руб. За 1 кг облепихи сборщикам платят 35 руб. Ягоду используют также для производства масла, лекарств и витаминов.

«Площадь на сегодняшний день посадок многолетних облепихи составляет 200 га. Преимущественно сорта применяли технические, чтобы подходили для глубокой переработки: «Иня» «Чуйская», «Тичек». Немножко ранние – это «Августины», «Клавдии» и «Елизаветы», - рассказал ОТР директор КФХ «Артемьев» Дмитрий Артемьев.

Сбор облепихи завершается в середине сентября.

Фото: «Общественное телевидение России»

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