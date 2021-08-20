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Тольяттинский завод «АвтоВАЗа» встает из-за дефицита автокомпонентов

Главная В России
Красноярск
16:25 20 Августа 2021
завод, автомобиль, автоваз, отпуск, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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С предстоящего понедельника, 23 августа, «АвтоВАЗ» полностью приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти (Самарская область). Причиной стал дефицит электронных автокомпонентов.

Производство останавливается на неделю. В Тольятти «АвтоВАЗ» выпускает автомобили марок Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.

«Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели... График работы на неделю, начинающуюся 30 августа, будет составлен в начале следующей недели», - процитировало РИА «Новости» сообщение «АвтоВАЗа».

В компании информагентству уточнили, что три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные - оплачены в размере двух третей от средней зарплаты.

Напомним, что в структуре автопроизводителя есть также завод в Ижевске. Он продолжит работу.

Фото: сайт АО «АвтоВАЗ»

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