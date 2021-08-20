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Хозяева забрали половину золотых медалей на чемпионате РФ по стрельбе из лука в Улан-Удэ

Главная В России
Красноярск
13:02 20 Августа 2021
чемпионат, стрельба, медали, регион, спортсмены
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Бурятия и Забайкальский край подтвердили свой статус ведущих российских регионов в спортивной стрельбе из лука. Чемпионат РФ завершился в Улан-Удэ.

На турнире разыгрывались шесть комплектов наград. Половина золотых медалей досталась местным спортсменам. В стрельбе из классического лука в личном первенстве победили Светлана Гомбоева и Эрдэм Цыдыпов. В команде микс «золото» у Эрдэма Цыдыпова и Инны Степановой. У бурятских лучников также одно «серебро».

В блочном луке победу одержал забайкальский дуэт в составе Дарьи Перфильевой и Александра Дамбаева. У спортсменов из этого региона также одно второе место и три третьих. Две победы на счету лучников Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Как писали Sibnovosti.ru, 21 августа в Чите стартуют соревнования на Кубок России по стрельбе из лука. По его итогам завершится отбор в национальную сборную, которая примет участие в предстоящем в США чемпионате мира.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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