В Хакасии появилось футбольное поле с профессиональным газоном

В Абакане появилось первое футбольное поле с профессиональным искусственным газоном и легкоатлетическими дорожками. Это газон премиум-класса, на каком играют команды Российской премьер-лиги, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Поле в столице Республики Хакасия создали по нацпроекту «Демография». Стоимость проекта составила 74 млн руб. Для занятия легкой атлетикой на стадионе обустроили шесть беговых дорожек с резино-каучуковым покрытием.

«У нас появилось еще одно поле, потому что у нас часто бывает, что на стадионе «Саяны» мы не вмещаемся, детей очень много, желающих играть после чемпионата много. И с открытием поля у нас будет больше простора, при этом оно полноразмерное - для нас это огромный плюс», - рассказал ОТР футбольный тренер Денис Козлов.

Для занятий на новом стадионе установлено расписание. Днем поле предоставлено спортивным школам по футболу и легкой атлетике. Вечером на него могут выйти горожане.

Фото: «Общественное телевидение России»