«Авангард» встретился с «Динамо» в ходе подготовки к новому сезону КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина – омский «Авангард» – продолжил серию товарищеских матчей перед стартом нового хоккейного сезона. Его очередным соперником стало московское «Динамо».

Игра прошла в подмосковном Новогорске. Она завершилась крупной победой динамовцев со счетом 5:1. Единственную шайбу у омичей провел Ярослав Косов. В этот момент пяти игрокам «Авангарда» противостояли три динамовца.

Стоит отметить, что омичи выступали без ряда ведущих игроков. В частности, без трех игроков сборной Белоруссии, которая готовится к августовскому отборочному турниру к Олимпиаде-2022.

Завтра «Авангард» сыграет с московским ЦСКА. Вчера «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что в рамках регулярного первенства КХЛ «Авангард» и казанский «Ак Барс» 3 декабря могут провести матч в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»