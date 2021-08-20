Нерчинской свалке осталось два года

Несанкционированную свалку в забайкальском городе Нерчинске ликвидируют в 2023 году. Она функционирует с 1970 года.

Ликвидация свалки вошла в федеральный проект «Чистая страна». Земельный участок, который она занимает, будет рекультивирован. По данным официального портала Забайкальского края, к настоящему времени там накоплено 800 тыс. т отходов.

«16 августа 2021 года заключили государственный контракт с ООО «Экопроект» на разработку проектной документации на рекультивацию объекта. До 1 мая 2022 года мы сформируем и направим в минприроды России заявку на получение софинансирования из федерального бюджета в 2023 году на проведение работ по ликвидации свалки», - сообщила начальник отдела по обращению с ТКО министерства природных ресурсов региона Тамара Микаелян.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее стало известно, что в Забайкальский край направят 550,5 млн руб. на ликвидацию свалки твердых коммунальных отходов в городе Борзя и рекультивацию этой территории.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края