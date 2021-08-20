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Члены иркутской банды получили почти 16 лет на двоих

Главная В России
Красноярск
10:58 20 Августа 2021
похищение, приговор, скр, срок, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутский областной суд вынес приговор двум членам банды, которая занималась похищением людей. Они получили в общей сложности почти 16 лет колонии строгого режима.

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, банда орудовала в регионе в первой половине 2019 года. Всего в ее составе насчитывалось восемь человек.  

«С целью вымогательства имущества потерпевших вывозили в безлюдные места, где избивали их, угрожая оружием. В результате потерпевшие соглашались с незаконными требованиями злоумышленников и передавали им свое имущество: автомобили либо денежные средства в крупном размере», - рассказали в ведомстве о деятельности группировки.

Два упомянутых фигуранта уголовного дела заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия. Им было предъявлено обвинение по целому ряду статей УК РФ. В том числе, ч. 3 ст. 126 (похищение человека), ч. 3 ст. 163 (вымогательство), ч. 2 ст. 209 (создание банды, руководство и участие в ней).

Как отметили в следственном управлении, в судебном производстве рассматриваются материалы уголовного дела в отношении остальных членов банды.

Фото: pixabay.com

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