На братских могилах не ставят дома: в Бузулуке запретили строительство у объекта культурного наследия

В Оренбургской области прокуратура добилась отмены разрешения на строительство многоэтажного дома. Его планировали возвести рядом с братской могилой красногвардейцев, похороненных в 1918 году.

Разрешение выдало управление градообразования и капитального строительства города Бузулука, сообщили в прокуратуре региона. Как выяснилось, участок на строительство пятиэтажке являлся смежным с тем, на котором находится братская могила красногвардейцев, погибших в бою на станции Новосергиевка в 1918 году. Это объект культурного наследия, на которое выдано охранное обязательство.

Власти Бузулука после представления прокуратуры отменили разрешение. Строительная компания обратилась в арбитражный суд, но тот подтвердил законность отмены разрешения.

В 1918 году в ходе Гражданской войны красногвардейцы обороняли железную дорогу от отрядов атамана Оренбургского казачества Александра Дутова. В братской могиле похоронено около 90 человек.

Фото: kartarf.ru