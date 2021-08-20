Инвесторы смогут получить льготные кредиты на строительство отелей

Ростуризм начал получать от банков инвестпроекты для включения в программу льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Благодаря этой программе инвесторы смогут получить кредиты под 3-5%.

Программа запущена в России впервые. О ее старте глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В программе участвуют 20 банков, которые просубсидирует Ростуризм. Инвестпроекты можно предоставлять до 30 сентября.

«Эта мера поддержки - одна из самых актуальных для Алтайского края, и в предварительных заявках мы видим большой объем проектов именно от вашего края. Это и Белокуриха, и «Бирюзовая Катунь». Общая сумма, которую инвесторы готовы вложить, составляет ориентировочно 30 млрд руб.» - процитировал Зарину Догузову официальный сайт Алтайского края.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Виктора Томенко, в 2022 году в Алтайском крае на развитие туризма выделят около 700 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, этим летом в ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский» прошло тестирование нового экотура «Малый Алтай». В нем приняли участие две группы туристов.

Фото: официальный сайт Белокурихи