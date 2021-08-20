Пожар повредил школу в иркутском поселке

Пожар произошел в школе иркутского поселка Лесогорск. Значительно пострадали два кабинета.

Пожар начался в четырехэтажном здании на ул. Ленина вечером 18 августа. По данным официального портала Иркутской области, пострадали кабинет химии на третьем этаже и физики на четвертом. Шесть прибывших пожарно-спасательных расчетов справились с открытым горением менее, чем за час.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области, причиной пожара стал «аварийный режим работы электросети».

Поселок Лесогорск расположен в Чунском районе региона. В его школе также обучаются дети из двух соседних населенных пунктов. Власти обещают отремонтировать помещения к 1 сентября.

«Ситуация с пожаром на образовательный процесс не повлияет. В течение учебного года планируем открыть при школе центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Центр будет оснащен современным оборудованием для занятий по химии, физики и биологии», – сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Как писали Sibnovosti.ru​, в ноябре 2020 года пожар уничтожил одноэтажное деревянное здание школы в иркутском поселке Большое Голустное. С тех пор несколько десятков детей учатся в помещениях одной из турбаз. Средства на строительство нового здания выделил «Газпром».

Фото: официальный портал Иркутской области