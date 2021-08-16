Артем Дзюба не попал в состав сборной России по футболу на матчи отбора к чемпионату мира-2022

Участие в сентябрьских матчах сборной России по футболу в рамках отбора на чемпионат мира – 2022 уже не примет Артем Дзюба. Новый тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал форварда питерского "Зенита", сообщает «Спорт-Экспресс» сегодня, в понедельник, 16 августа.

Также пролетают мимо чемпионата вратари Матвей Сафонов из «Краснодара» и Антон Шунин из «Динамо»; защитники Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков и Андрей Семенов («Ахмат»); полузащитник Магомед Оздоев из «Зенита»; нападающий Александр Соболев из «Спартака».

Первый матч под руководством Карпина у команды состоится 1 сентября. Спортсмены сыграют со сборной Хорватии, точное место проведения матча еще неизвестно, но, вероятнее всего, она пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке. После этой игры сборная России сразится с футболистами Кипра и Мальты. Игра намечена на сентябрь.

Фото: ©Александр Федоров/«Спорт-Экспресс»