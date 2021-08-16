Психолог рассказала, как правильно подготовить ребенка к школе

Август на исходе, а значит уже скоро закончатся самые длинные школьные каникулы и ученики вернутся за парты. Стоит ли начинать заниматься ребятам уже сейчас или лучше дать окончательно насладиться остатками отдыха? Как помочь школьнику настроиться на новый учебный год и что делать, если родители волнуются больше, чем дети? На эти вопросы читателям Sibnovosti.ri отвечает психолог Наталья Гладышева.

Почему ребенок не рад новому учебному году?

Наверное, этот вопрос нужно задать в первую очередь себе, а заодно вспомнить, как нехотя мы, взрослые, возвращаемся на работу после затянувшихся выходных или отпуска. Детям, поверьте, еще сложнее. Они прекрасно понимают, что в новом учебном году нагрузка будет больше, а требования учителей – серьезней. К тому же, привыкшие играть, прыгать и кричать дети, устают от шума и повышенных обязательств. Звучит странно, но это так.

Школа у любого ребенка ассоциируется с повышенной ответственностью и постоянными завышенными требованиями. И это вовсе не значит, что ваше чадо ленится и боится ответственности, а вы плохой родитель. И еще, ребенок подсознательно чувствует, что многие предметы, которые ему придется зубрить, вряд ли пригодятся ему во взрослой жизни. При этом, понимание того, что родители потребуют хороших отметок, будет действовать на ребенка угнетающе.

Поэтому дети включают «энергосберегающий режим», чем начинают раздражать родителей. Но, прежде чем сердиться на них, вспомните, как часто вы используете в жизни логарифмы и интегралы, а потом уже сердитесь. Отпустите ситуацию и дайте своему чаду спокойно пройти этот нелегкий школьный путь.

Значит ли это, что «не хотеть» учиться – это нормально?

Конечно, нет. Просто следует понять, что небольшая хандра, когда не хочется возвращаться к череде обязанностей из долгого отдыха, - это нормально. А вот крики, плач, истерика при упоминании школы – уже проблема. И, возможно, стоит заострить на этом внимание. Аккуратно выяснить: нет ли у ребенка конфликта с учителями или сверстниками, не обижают ли его в школе? Еще есть время, чтобы обратиться к специалисту и проработать проблему. А в крайнем случае, успеть сменить и учебное заведение.

Стоит ли летом заниматься или нужно отдыхать?

Тут все зависит от возраста. Большинство специалистов уверены – в начальной школе нужно минимум на два месяца летних каникул забыть о любых занятиях. Пусть ребенок прыгает, играет, спит, сколько хочется, и наслаждается детством.

А вот более старшим школьникам расслабляться не стоит. И если он совсем не хочет решать примеры и учить правила, хотя бы читайте книги. Лучше вместе, чтобы потом обсудить сюжет и расширить кругозор подростка. Кстати, такие нехитрые правила помогут в последующем правильно организовать каникулярное время подростка. Когда придет время готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, школьник сам сможет выбрать правильный график занятий: чтобы не уставать, но и изучать материал поэтапно.

Кстати, сейчас организовать рабочее время и приучить подростка к постоянной ответственности, не проблема. Благодаря онлайн-занятиям можно оставаться в режиме и во время каникул. Не переусердствуйте, но и не слишком расслабляйте своего отпрыска. Не забывайте о том, что умение учиться и грамотно планировать свое время, очень пригодятся ему во взрослой жизни.

Две недели до школы: встаем рано и повторяем пройденный материал уже сейчас?

Нет! Нет! И еще раз нет! Оставьте математику и физику на школьные будни. Отправьте лучше ребенка к друзьям и дайте выспаться, но уже не до обеда. Не вводите его в стресс раньше времени. Поверьте, он все равно втянется в учебный процесс, может быть, на пару дней позже, но это ни на что не повлияет. А если есть возможность: проведите чуть больше времени вместе. Выделите день, наведите порядок в письменном столе школьника, но без упреков, а с хорошим настроением. Уберите все лишнее, стройте планы на будущие хорошие отметки, посмейтесь над прошлыми неудачами, расскажите, что верите в него и любите не за оценки, а просто так. Главное, снимите напряжение и сделайте все, чтобы новый учебный год был не наказанием, а обычным этапом для школьника.

А если нервничаете сами, то расслабьтесь и займитесь любимым делом: рисуйте, вяжите, строгайте, гуляйте с собакой. Это поможет снять напряжение и вы поймете: учебный год вовсе не так страшен, как вы его себе представляли.