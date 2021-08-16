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Российские столицы демонстрируют неспортивное поведение

Главная В России
Красноярск
13:19 16 Августа 2021
город, рейтинг, спорт, занятия, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Москва и Санкт-Петербург являются самыми неспортивными регионами России. Это следует из исследования компании Ozon, результаты которого привел РБК.

Для создания рейтинга был проведен опрос жителей в разных регионах РФ. Всего в нем приняло участие 2,2 тыс. россиян. Исследователи провели следующие математические операции: сложили количество респондентов, которые занимаются спортом более одного раза в неделю и количество активных спортсменов в их окружении, разделили на количество взрослых трудоспособных жителей региона, и умножили на поправочный коэффициент. В результате был получен показатель, получивший название «Индекс спортсменов».

Выше всего он оказался в городах Поволжья. Так, на первое место попал Нижний Новгород с показателем 0,71. За ним выстроились Казань (0,68) и Самара (0,62). Самыми же неспортивными оказались Санкт-Петербург (0,16) и Москва (0,2).

Как писали Sibnovosti.ru. в этом году в Красноярске свою работу ведут 25 физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства. Записаться в них на занятия может любой желающий.

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