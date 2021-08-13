Москвичам разрешили вернуться в офисы

В Москве отменили обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний и организаций на «удаленку». Ранее такое требование было введено для борьбы с распространением COVID-19.

О некоторых изменениях «антиковидного» режима сообщил московский мэр Сергей Собянин. Соответствующую запись он сделал в своем блоге 13 августа.

«Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек - минимальное количество, начиная с начала апреля», - пояснил это решение глава российской столицы.

Отменяется и еще одно требование - о регулярном тестировании не менее 10% персонала на коронавирус.

По данным московского оперативного штаба, с начала пандемии до 12 августа в городе было зарегистрировано 1,54 млн случаев заражения коронавирусом. От этой болезни скончались 26,4 тыс. человек.

Фото: официальный сайт мэра Москвы