Один человек скончался после взрыва в воронежском автобусе

Вчера вечером в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ полный пассажиров. Трагедия произошла у торгового центра «Галерея Чижова».

По предварительным данным областного департамента здравоохранения, от взрыва пострадали 18 человек. У них зафиксированы повреждения различной степени тяжести. Одна женщина скончалась.

«Мы еще не знакомы со всеми обстоятельствами трагедии, это предстоит изучить правоохранителям. Но уже сейчас приняли исчерпывающий комплекс мер безопасности на пассажирском транспорте», - сказал воронежский губернатор Александр Гусев, который провел совещание в правительстве региона в ночь на 13 августа.

Следственное управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан). По данным следователей, хлопок произошел во время посадки пассажиров.

Фото: страница правительства Воронежской области в соцсети «ВКонтакте»