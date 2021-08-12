Красноярский край опередил все регионы России по количеству кандидатов в депутаты регионального парламента

Доклад председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максима Григорьева, посвященный конкурентной ситуации на всех этапах избирательной кампании, обсудили эксперты и члены Общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты Красноярского края.

Эксперты отметили, что в России увеличилось среднее количество выдвинутых партиями кандидатов. Например, пять лет назад на выборах в Государственную Думу, каждая партия всего выдвинула в среднем 353 кандидата. В этом году число кандидатов уже в среднем до 420 от каждой партии.

На фоне увеличившейся конкуренции выделяется и наш регион. Так, в Красноярском крае на выборы в региональный парламент выдвинуто больше всего кандидатов. По спискам - более тысячи человек, 227 – по одномандатным округам. Это самый высокий показатель по России.

Максим Григорьев отметил, что в этом году наблюдается рост уровня подготовленности партий к выборам, а также уменьшение количества отказов в регистрации партийных списков. Так, по данным на 1 августа, принимать участие в выборах имеют возможность 30 политических партий, кандидаты выдвинуты от 26 политических партий.

Эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Эвелина Павельева отметила, что на этих выборах партии проявили активность: на сегодня зарегистрированы списки на выборы в Госдуму 11 политических партий, а в ЗС края – 12.

- И возможно, эти цифры увеличатся, так как последний срок – 13 августа. Мы внимательно следим за этапом выдвижения и регистрации. Видим работу избиркома и участие политических акторов. Оцениваем их активность и отмечаем, в том числе недоработанность документов, - сказала Павельева. - Трем партиям объективно предложено «дооформить» документы для регистрации. Печальным фактом является применение «грязных» технологий, пикирование административными исками и пр. Это говорит о жесткой конкурентной борьбе.

Поддержал эксперта и Александр Чернявский, член Общественного штаба. Он порекомендовал обратить внимание и на содержательную часть кампании, поскольку факт применения «грязных» очевиден.

- Это говорит о том, что люди, которые их используют, хотят выиграть посредством применения всех возможных методов, включая нелегитимные», - сказал Чернявский.

Члены Общественного штаба отметили, что на всех этапах избирательного процесса необходимо осуществлять наблюдение, так как реализация избирательных прав граждан происходит уже сегодня, на этапе выдвижения и регистрации.