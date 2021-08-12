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«Почте России» предложили продавать российское вино

Главная В России
Красноярск
12:25 12 Августа 2021
министерство, законопроект, продажа, почта, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство финансов РФ предложило продавать вино российского производства через сайт «Почты России». В качестве площадки для эксперимента выбраны три региона.

Законопроект, разработанный министерством, опубликован на портале нормативных и правовых актов. В документе говорится о старте продаж с 1 января 2022 года. Речь идет о доставке вина пока только в Москву, Московскую область и Республику Мордовия.

Целью эксперимента названы «анализ и оценка целесообразности отмены запрета на розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом с использованием интернета.

По данным газеты «Коммерсантъ», запрет на использование импортного виноматериала для производства российского вина привел к подорожанию винограда. Например, оптовые цены для виноделов в Республике Крым поднялись с 60 руб. до 150 руб. за 1 кг.

Фото: pixabay.com

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