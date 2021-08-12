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Вертолет с туристами упал в камчатское озеро

Главная В России
Красноярск
10:39 12 Августа 2021
вертолет, катастрофа, туристы, озеро, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупная авиакатастрофа произошла в Камчатском крае. Там упал вертолет Ми-8, перевозивший туристов.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» рухнул в воды Курильского озера. По данным краевого правительства, были спасены восемь из 16 находившихся на борту человек. В спасательной операции принимает участие группировка, в составе которой более 60 человек и 10 единиц техники.

Вертолет следовал по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка. Источник «РИА Новости» сообщил, что на борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

В правительстве Камчатского края уточнили, что двое из числа спасенных находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставят в медицинские учреждения Петропавловска-Камчатского.

Фото: сайт главного управления МЧС по Камчатскому краю

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