Российская молодежь ориентируется на Москву

Москва – самый привлекательный для учебы и карьеры город России. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», которые опубликовал РБК.

Опрос проводился среди молодежи. Согласно его результатам, Москву считают наилучшим вариантом 46% респондентов. При этом больше двух третей отметили столичные возможности для карьеры и зарплаты. На втором месте оказался Санкт-Петербург. Северную столицу указали 37% опрошенных. На третьем - Новосибирск (34%). В данном случае молодые люди отметили высокий уровень местных вузов.

В сообщении РБК отмечается, что всего в опросе приняли участие более 2,4 тыс. человек в возрасте 18-25 лет. Он проходил во всех регионах страны.

Фото: сайт Московского государственного университета