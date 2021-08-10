Поле битвы - вода: историки сузили район поиска места Ледового побоища

Исследователи определили два места на Чудском озере, где в 1242 году могло произойти знаменитое Ледовое побоище. В экспедиции приняли участие специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО), Института археологии РАН и факультета географии Российского государственного педагогического университета.

В летописном описании битвы упомянуты два ориентира поля битвы. Это «узмень» и Вороний камень. Трехмерная карта, созданная исследователями на основе данных аэрофотосъемки и гидроакустики, дала изображение подводной возвышенности с очертаниями птицы.

«Во времена Александра Невского уровень Чудского озера был на 2-2,5 метра ниже, и останец поднимался над водой», - говорится в сообщении сайта РГО по итогам июньской экспедиции этого года.

Следующим этапом исследования станет поиск артефактов, которые бы указали на место сражения. Он стартует в ближайшее время.

Сражение войска под предводительством князя Александра Ярославича с отрядами Тевтонского ордена произошло 5 апреля 1242 года. В настоящее время по озеру проходит российско-эстонская граница. Напомним, в этом году исполнилось 800 лет со дня рождения великого владимирского князя Александра Невского.

Фото: сайт Русского географического общества