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В Красноярском крае закупили новые УАЗы и вездеход «Егерь»

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Красноярск
17:08 13 Августа 2022
леса, охрана, в красноярском крае, лесные пожары
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Лесная охрана пополнила свой автопарк новой спецтехникой: они закупили УАЗы и вездеход «Егерь».

Автомобили будут использовать для патрулирования лесов, а также для проведения расследований о причинах возникновения пожаров в лесу. 

До конца 2022 года в Красноярский край привезут ещё специализированную технику. Это будут снегоболотоходы «Фантом», автомобили ГАЗ, вездеходы и даже снегоходы. 

По информации пресс-службы края, укрепление системы лесного надзора в стране – одно из ключевых направлений лесной политики, которую ведет губернатор региона Александр Усс. Также известно, что нарушения выявляют благодаря системе дистанционного мониторинга лесов и беспилотников.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

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