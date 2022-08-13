В Красноярском крае закупили новые УАЗы и вездеход «Егерь»

Лесная охрана пополнила свой автопарк новой спецтехникой: они закупили УАЗы и вездеход «Егерь».

Автомобили будут использовать для патрулирования лесов, а также для проведения расследований о причинах возникновения пожаров в лесу.

До конца 2022 года в Красноярский край привезут ещё специализированную технику. Это будут снегоболотоходы «Фантом», автомобили ГАЗ, вездеходы и даже снегоходы.

По информации пресс-службы края, укрепление системы лесного надзора в стране – одно из ключевых направлений лесной политики, которую ведет губернатор региона Александр Усс. Также известно, что нарушения выявляют благодаря системе дистанционного мониторинга лесов и беспилотников.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края