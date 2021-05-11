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Житель Ачинска получил полтора года условно за драку с сотрудником ДПС

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Красноярск
11:45 11 Мая 2021
алкоголь, суд, полиция
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Суд Ачинска вынес вердикт по делу 32-летнего жителя города, оказавшего сопротивление экипажу ДПС, сообщает пресс-служба МВД Красноярского края.

Ночью в январе 2021 экипаж ГИББД остановил автомобиль «Хонда», управляемый 32-летним мужчиной. После первоначальной проверки стало ясно, что водитель нетрезв. Продолжить проверку мужчина решил в медицинском учреждении, но в патрульном автомобиле он вёл себя агрессивно, оскорбляя сотрудников полиции и, как кульминация – ударил одного в лицо.

Итогом стало уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти», приговор в 1 год 6 месяцев условно и обязанность выплатить потерпевшему 20 тысяч рублей.

Фото: 1gai.ru

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