Житель Ачинска получил полтора года условно за драку с сотрудником ДПС

Суд Ачинска вынес вердикт по делу 32-летнего жителя города, оказавшего сопротивление экипажу ДПС, сообщает пресс-служба МВД Красноярского края.

Ночью в январе 2021 экипаж ГИББД остановил автомобиль «Хонда», управляемый 32-летним мужчиной. После первоначальной проверки стало ясно, что водитель нетрезв. Продолжить проверку мужчина решил в медицинском учреждении, но в патрульном автомобиле он вёл себя агрессивно, оскорбляя сотрудников полиции и, как кульминация – ударил одного в лицо.

Итогом стало уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти», приговор в 1 год 6 месяцев условно и обязанность выплатить потерпевшему 20 тысяч рублей.