В Красноярске на «Столбах» стая бродячих собак загрызла еще одного марала

В Красноярском национальном парке стая бродячих собак загрызла марала. Останки погибшего животного сотрудники «Столбов» нашли в субботу, 3 апреля, на вершине лога Каштак. Самка марала стала уже восьмой жертвой бездомных собак за последний месяц.

«Информация о жертвах бродячих собак в охранной зоне парка и непосредственно на заповедной территории поступает в отдел охраны национального парка практически ежедневно. Стаи одичавших собак давно оккупировали территорию национального парка. Они представляют опасность не только для диких зверей и птиц, но и людей, - говорится в сообщении национального парка «Красноярские Столбы». - При этом государственные инспекторы ничего не могут с ними сделать, так как собаки попадают под действие закона о гуманном обращении с животными".

Ранее дирекция нацпарка обратилась к депутатам ЗС Красноярского края с просьбой вынести рассмотреть вопрос о необходимости законодательного урегулирования темы, связанной с присутствием собак без владельцев на особо охраняемых природных территориях. На этой неделе в режиме видеоконференции на заседании Комитета по природным ресурсам и экологии ЗС Красноярского края обсудят тему обращения с животными без владельцев, а также законодательную инициативу по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменении в с. 16 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Фото: vk.com/zapovednikstolby