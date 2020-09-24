Красноярцам представили программу празднования Дня туризма

Мэрия представила программу празднования Дня туризма в Красноярске. Большинство событий запланированы на 26 и 27 сентября. Центр путешественников проведет для красноярцев туристические прогулки по Караульненскому нагорью до скалы Голубка. Протяженность маршрута – 12 км. Для участия в походе 26 сентября нужно зарегистрироваться.

Туристско-информационный центр в субботу проведет экскурсии по национальному парку «Столбы». Участков будут ждать в 12:00 и 15:00 у визит-центра «Перевал». Предварительная регистрация проводится по телефону 8-953-585-26-82. Экскурсоводы проведут группы по маршруту: Первый столб – Второй столб – Четвертый столб – Перья – Дед – Первый столб. На кордоне Лалетино с 11:30 до 15:30 состоится туристическая викторина и розыгрыш призов.

Кроме того, организаторы праздника готовят для красноярцев пешие экскурсии по городу. 26 сентября состоится вечерняя прогулка по историческому центру с рассказом о гастрономических особенностях сибирской кухни. Сбор участков в 18:00 и 19:00 на Театральной площади. Предварительная регистрация также по телефону.

На Центральной набережной в субботу, 26 сентября, пройдет концерт с огненным шоу «Бардовские малосольники». Артисты будут выступать с 17:00 до 22:00.

В воскресенье, 27 сентября, состоится бесплатная автобусная экскурсия «Храмы и соборы Красноярска». Продолжительность поездки около 3 часов. Сбор участников на Театральной площади в 10:30. Для участия необходима предварительная регистрация по указанному выше телефону.