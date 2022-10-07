Губернатор Красноярского края поздравил с юбилеем Владимира Путина

В пятницу, 7 октября, у Президента России Владимира Путина юбилей и ему исполняется 70 лет.

С юбилеем Президента поздравил губернатор Красноярского края Александр Усс, который опубликовал своё поздравление в соцсетях.

Губернатор края пишет, что Владимир Путин встал у руля государства на рубеже веков, когда многие утратили веру в справедливость, власть и в достойное будущее.



– Проявив подлинный талант государственного деятеля, в сложнейших условиях он сумел вывести огромную страну на курс уверенного поступательного развития. Его огромный авторитет является отражением реальных дел. Имеют они и вполне конкретное красноярское измерение. Крупнейшие инвестиционные проекты «Енисейской Сибири», обновленный город во время Всемирной универсиады, а ещё рост бюджетов для развития соцсферы на территориях и многое-другое, – пишет губернатор Александр Усс.

По мнению губернатора края, Россия переживает непростые времена, но мудрость национального лидера и его воля с патриотизмом позволит это пережить и укрепить сильную и независимую Россию.

Фото: © t.me/av_uss