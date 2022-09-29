Пять лет у власти: как изменился Красноярский край под управлением Александра Усса

29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил Александра Усса врио губернатора Красноярского края, а через год он победил на выборах и стал губернатором. Об этом пишут на сайте регионального правительства.

Александр Усс сразу обозначил основные стратегические задачи региона: поэтапное снижение дефицита краевого бюджета и увеличение его доходов, повышение инвестиционной привлекательности Красноярского края.

По словам депутата Госдумы РФ Виктора Зубарева, за 5 лет губернатор и его команда выполнили все намеченные планы. В первую очередь почти вдвое увеличился бюджет Красноярского края. При приходе Александра Викторовича он составлял около 300 млрд руб., а сегодня он приближается к половине триллиона рублей, что говорит о правильно выстроенной экономической политике внутри региона и конструктивных взаимоотношениях с федеральным центром. Это позволило привлечь инфраструктурные кредиты, дополнительные средства на строительство школ и детских садов, больниц и поликлиник. В территориях появились новые общественные пространства, строятся дороги и мосты. В Красноярском крае заложен уверенный задел на будущее.

Депутат подчеркнул, что эти годы были сложными с точки зрения политических и экономических изменений, учитывая два года пандемии и санкции. Но Александру Уссу удалось находить решения, позволяющие развивать экономику и привлекать инвестиции, решать социальные вопросы и направлять на эти цели дополнительные средства.

За эти годы Красноярский край обеспечил стабильность своей финансовой системы и добился роста практически во всех отраслях экономики.

Доходы консолидированного бюджета выросли с 245,5 млрд руб. в 2017 году до 460 млрд руб. в 2022 году. Госдолг края снизился со 100 млрд руб. в конце 2017 года до 50 млрд руб. до конца 2022 года.

Основа роста экономики — комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь». Сегодня это 32 инвестпроекта на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии с общей стоимостью около 2 трлн руб. В числе знаковых проектов – освоение угольного месторождения на Таймыре, создание Красноярской технологической долины, разработка Пайяхской группы месторождений проекта «Восток Ойл» и т.д. Реализация проектов позволит до 2027 года создать свыше 70 тыс. рабочих мест и получить около 530 млрд руб. налоговых поступлений в бюджет.

— Появилась «Енисейская Сибирь». Под её флагом к нам приходят новые инвесторы. По этому показателю край лидирует в Сибири и не только. За пять лет был взят курс на благоустройство территорий, развитие локальной экономики на местах, — сказал Всеволод Севастьянов, депутат Законодательного Собрания края в 1994-2016 годах.

Рост инвестиционной активности позволил не просто увеличить доходы бюджета края, но и последние три года исполнять его с профицитом. В этом году удалось дополнительно направить 37 млрд руб. на социальную поддержку населения. А также помощь малому и среднему бизнесу, развитие территорий.

Фото: © kremlin.ru, Александр Черных, Вадим Кофман, Андрей Максимов