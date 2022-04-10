Красноярский депутат Вячеслав Дюков привез в Донбасс медикаменты

Депутат из Красноярского Горсовета повез на Донбасс медикаменты, которые собрал вместе с другими депутатами.

Об этом Дюков написал в своих соцсетях. Народный избранник пишет, что примет участие в спецоперации на Украине в качестве медицинского работника. Он пообещал, что сделает все от него зависящее, а потом вернется на родину в Красноярск.

— Буду счастлив и удовлетворён, что хотя бы этот месяц на поле боя, в медпункте бригады или этапах эвакуации , помогу пусть даже немногим ребятам сохранить жизнь или вернуться в строй или мирной работе. Просто сделать, что смогу. Конечно скоро вернусь, потому что жители выбрали меня своим депутатом и должен выполнять взятые на себя обязанности. Должен воспитывать своих детей, помогать своей большой семье , друзьям, обращающимся за помощью людям. Но и Родине долг отдать должен, — поделился депутат в соцсетях.

Фото: соцсети Вячеслава Дюкова