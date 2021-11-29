Кто из сибирских губернаторов самый активный пользователь в Instagram?

Когда Марк Цукерберг объявил про объединение Instagram, Facebook и других подведомственных им сетей в одну единую - Meta, у нас в редакции развилась дискуссия, которая плавно перетекла в изучение соцсетей губернаторов Сибирского федерального округа.

Пролистав инстаграм одного мы не могли остановиться и решили сделать обзор самых активных управляющих в регионах Сибири. Ведь, как ни крути, но наличие социальных сетей зачастую позволяют руководителям (и не только регионов) быть в курсе того, что волнует обычных людей. Рейтинг составляли исходя из количества подписчиков на страницах, их активности и креатива профиля. Всего нашим доблестным корреспондентам пришлось изучить 10 страниц глав регионов. Работа оказалась не такой уж и сложной, а где-то и вовсе простой. Ведь, как оказалось, далеко не все губернаторы активно ведут свои соцсети.

Начнем от малого к большему. Первым в рейтинге отметим губернатора Томской области Сергея Жвачкина. В описании аккаунта пишут, что "рассказывают о деятельности С.А. Жвачкина на посту губернатора". Но, видимо, рассказывать нечего, раз в профиле всего две фотографии... На обеих - лицо чиновника, который смотрит в разные стороны. Томскому губернатору можно смело отдавать 10 место. Хотя, его можно и совсем вне рейтинга оставить, так как остальные участники обзора обошли его по всем фронтам. Кстати, заходил Сергей Жвачкин в свой аккаунт год назад.

У губернатора Алтайского края Виктора Томенко дела обстоят лучше. У него целых 113 тыс подписчиков, но вот беда: публикации появляются раз в неделю, да и то по праздникам. Правда, с 16 ноября всё пошло в гору и активность увеличилась, но пока только в публикациях. Последний пост с мамой очень милый получился. Надеемся, что вскоре и эфиры появятся. А вот по взаимодействию с профилем всё достаточно неплохо, жаль, что обратной связи нет, отвечать людям на комментарии губернатор не спешит. Хотя, безусловно, исправляется.

Далее в наш рейтинг вписался глава Республики Алтай Олег Хорохордин с его 28 858 подписчиками. В комментариях, как и повсюду в наши дни, чаще всего проявляются антиваксеры. Губернатор тактично отмалчивается. Диалог любит вести от первого лица, рассказывает событийно обо всем и сразу. Без опоздания в неделю. Вот, например, в Красноярск приехал на форум в минувшие выходные. Выступил с приятной речью о дружбе среди чиновников.

Жизнерадостный, позитивный и улыбающийся. Именно таким должен быть глава Тувы скажете вы, но... нет. Губернатора в профиле почти нет, а публикации появляются исключительно по праздникам. На вопросы, которые пишут жители республики (редкие, честно говоря, особенно для страницы главы региона), сотрудники пресс-службы отвечают даже не с его профиля, а со страницы "Online Приемная врио Главы Тувы". Ибо тратить время на этих человеков, требующих у Владислава показать QR-код, не хотят. Зато мы нашли в профиле интересный пост о борьбе с незаконными перекупщиками угля. Остальные публикации, как уже говорили, исключительно привязаны к каким-то датам. Подписчиков у губернатора Владислава Ховалыг 35,8 тыс.

Изучили мы и страницу одного их самых молодых губернаторов в рейтинге. Глава Республики Хакасия - Валентин Коновалов предстает в образе молодого, но порой жесткого руководителя. Коновалов - один из немногих в России, кто решился объявить локдаун на территории региона. Что же у него в профиле? По мнению редактора, он - просто красавчик. И хотя страница не особо живая, но активность профиля растет. Фотографии с трудовыми коллективами, министром, анонсы прямых эфиров в Instagram – что похвально, между прочим. И у него 74 тысячи подписчиков. Ко всему прочему есть и на YouTube-канал ссылка. В общем, глава региона активен в соцсетях и хорош. Твердую пятерку заслужил.

Добираемся до Кемеровской области. Тут нас встречает Сергей Цивилев с 239 тыс. подписчиков (рекордсмен среди других, кстати). Губернатор молодцом, еженедельно подводит итоги о проделанной работе. Делает фото с соотечественниками, пиарит земляков – художников, аграриев, кузбасских талантов и умельцев. О финансовых партнерах тоже не забывает. Вот и Газпром в профиле затесался. А еще у него есть свой канал в Яндекс.Дзене - 1 890 читателей. Но публикации в Дзен идут из новостей пресс-службы, это обидно. Как и предыдущий глава региона развивает не одну сеть, что похвально.

На подходе Омская область и инстаграм Александра Буркова. Губернатор региона набрал 49,2 тыс. подписчиков. Сразу понятно, что омский губернатор – это вам не здесь, в шапке профиля написано "Госслужащий". Мог бы, конечно, быть всенародно избранным, но тут уж кому как повезло. Страница из разряда «скромненько, но со вкусом». Незамысловатые хэштеги, наполнение стандартное – визиты его и к нему, победы спортсменов, из актуальных – призыв вакцинироваться и поздравление с Днем матери. Но прямые эфиры в соцсетях ведет, это плюс. С YouTube тоже губернатор пробовал подружиться, но пока ограничился лишь одним эфиром.

Что же у нас по Новосибирской области? А тут у нас Андрей Травников и его 45,6 тыс. подписчиков. Лента пестрит и делегациями из Новосибирска, работающими в других регионах, и губернаторскими визитами, и поздравлениями с профессиональными праздниками, и спортсменами с артистами. Гордиться чужими успехами Травникову не чуждо. Даже если это успехи местных колледжей но вот об успехах различных заводов, работающих в регионе, губернатор рассказывает чаще. Что порадовало Андрей Александрович не стесняется поговорить на камеру, хотя и формат видеообращений не совсем блогерский. Хочется больше живых включений, видео и эфиров от первого лица.

Губернатор Красноярского края Александр Усс и его профиль Instagram набрал уже 36,3 тыс. подписчиков. Оформлен в лучших традициях - с обложечками на сохраненных историях. А красота, как мы помним, спасет целый мир. У остальных участников рейтинга такого не было. И рилсы, да. Моднейший на сегодня жанр, кстати, который используют далеко не все. За это сразу плюсом пять баллов. Фотографии, видео и афиши опубликованы достаточно лаконично, ничего не режет глаз и не выбивается из общего формата профиля. Судя по странице, губернатор любит звонить и лично поздравлять земляков с победами. Активно пользуется смартфоном и всячески демонстрирует это. На фото - дружелюбный и жизнерадостный. Прямые эфиры проводятся, но редко, а ещё не хватает формата от первого лица. Несколько месяцев назад такой, казалось, появился, но тут же исчез. Жаль. Общая оценка профиля - сдержанный и спокойный. Есть у губернатора, кстати, профили и в других соцсетях. Всё активно ведутся, но чаще там попросту дублируются посты с Instagram.

На финал рейтинга оставили губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который управляет регионом с прекрасным природным богатством - Байкалом. Еще там есть нефть, газ и лес, но в профиле главы региона их нет. Впрочем, страница Кобзева наполнена множеством других фотографий. Его изображений, кстати, там не так много, как у других. С одной стороны - это хорошо, когда глава Приангарья не "светит" на каждом фото и не надоедает, но все же, нам показалось, что можно почаще говорить о себе, чтобы люди не забывали. С прямыми эфирами, как и у всех его коллег, беда. Чаще он проводит прямые включения в ВКонтакте, но далеко не все пользователи Instagram готовы ради этого идти в другую соцсеть. В профиле, кстати, много разной информации, поздравлений и прославления земляков. Последних он пиарит еще и в Telegram-канале КобзевНЕнасвязи, где чуть больше семисот подписчиков и вся информация подается от первого лица. Но вот что печально, активность у профиля у этого сибирского губернатора довольно низкая, особенно если учесть, что там без малого 165 тысяч подписчиков.

Это всего лишь наш взгляд со стороны на то, как главы СФО взаимодействуют с пользователями одной из наиболее популярных социальных сетей. Отметим, что нас очень порадовало то, что из 10 профилей губернаторов, только один "мертвый", а остальные все же работают. Но очень хотелось бы на страницах губернаторов всех регионов видеть больше живого общения, что, мы уверены, поможет держать руку на пульсе и лучше чувствовать среднюю температуру по больнице.

Фото на главной: Pixabay