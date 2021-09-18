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Председатель Избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин рассказал о явке на участки 18 сентября

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Красноярск
21:00 18 Сентября 2021
в россии, государство и власть, общество, красноярск, политика, в красноярском крае
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Сегодня, 18 сентября, на брифинге о ходе голосования в Красноярском крае на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания края Алексей Подушкин озвучил явку на избирательные участки.

Как сказал Подушкин, по состоянию на 15 часов дня 18 сентября, в регионе проголосовали 383 823 человека, а это 18,63% от общей численности избирателей, зарегистрированных на территории края.

Наибольшая активность избирателей сохраняется на выборах депутатов Государственной Думы в Енисейском округе, там проголосовали 23,52 % горожан. В Дивногорском округе явка была 18,71%, в Красноярском округе эта цифра – 16,79 % и в Центральном округе набралось 16,33 % избирателей.

Напомним, что все три дня – 17, 18 и 19 сентября выборные участки в Красноярском крае работают с 08.00 до 20.00

Фото: krskstate.ru

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