На избирательных участках Красноярска уже второй день работают международные эксперты

Эксперты из из Латвии, Литвы, Боснии и Герцеговины осмотрели уже более 10 участков для выборов в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах. На месте они оценили процесс голосования и работу избирательной комиссии.

Специалисты уделили особое внимание общению с наблюдателями на местах.

«Все председатели участков – ответственные люди, исполняют свои обязанности безупречно. Если сравнивать с Литвой, то у нас от партий наблюдателей обычно меньше. Здесь очень активные люди, я разговаривал с наблюдателями от разных партий сегодня, отвечали, что нарушений нет, все в порядке», – говорит член правления партии «Социалистический народный фронт» (Литва)

Эдикас Ягелавичус.

Напомним, эксперты прибыли в Красноярский край в ответ на предложение Общественной палаты России. Накануне своего приезда гости из зарубежья приняли участие в международной научной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов». Она проходила в МГУ им. Ломоносова в Москве. Зарубежные спецы отработают в крае три выборных дня – 17,18 и 19 сентября.

фото: krskstate.ru