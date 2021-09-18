18 сентября
Красноярск
погода +14 °C
72.56
 
€ 85.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На избирательных участках Красноярска уже второй день работают международные эксперты

Главная Политика
Красноярск
20:08 18 Сентября 2021
политика, красноярск, общество, государство и власть, в россии, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

Эксперты из из Латвии, Литвы, Боснии и Герцеговины осмотрели уже более 10 участков для выборов в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах. На месте они оценили процесс голосования и работу избирательной комиссии.

Специалисты уделили особое внимание общению с наблюдателями на местах.

На избирательных участках Красноярска уже второй день работают международные эксперты

«Все председатели участков – ответственные люди, исполняют свои обязанности безупречно. Если сравнивать с Литвой, то у нас от партий наблюдателей обычно меньше. Здесь очень активные люди, я разговаривал с наблюдателями от разных партий сегодня, отвечали, что нарушений нет, все в порядке», – говорит член правления партии «Социалистический народный фронт» (Литва)
Эдикас Ягелавичус.

На избирательных участках Красноярска уже второй день работают международные эксперты

Напомним, эксперты прибыли в Красноярский край в ответ на предложение Общественной палаты России. Накануне своего приезда гости из зарубежья приняли участие в международной научной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов». Она проходила в МГУ им. Ломоносова в Москве. Зарубежные спецы отработают в крае три выборных дня – 17,18 и 19 сентября.

фото: krskstate.ru

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Председатель Избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин рассказал о явке на участки 18 сентября

Председатель Избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин рассказал о явке на участки 18 сентября

18 Сентября 2021 г.
По состоянию на 15 часов дня 18 сентября, в регионе проголосовали 383 823 человека
Новости Красноярска: Религиозные лидеры Красноярского края проголосовали за будущее

Религиозные лидеры Красноярского края проголосовали за будущее

18 Сентября 2021 г.
Сегодня - второй день выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание края
Новости Красноярска: За первый день голосования на выборах депутатов Госдумы в Красноярском крае проголосовало более 200 тысяч человек

За первый день голосования на выборах депутатов Госдумы в Красноярском крае проголосовало более 200 тысяч человек

18 Сентября 2021 г.
Для удобства избирателей в Красноярском крае организованно 2 147 выборных участков
Новости Красноярска: С 17 по 19 сентября в Красноярском крае проходят выборы нескольких уровней

С 17 по 19 сентября в Красноярском крае проходят выборы нескольких уровней

17 Сентября 2021 г.
Всего в нашем регионе зарегистрировано свыше двух миллионов избирателей
Новости Красноярска: Руководители края и Красноярска проголосовали на выборах в Госдуму РФ и Заксобрание

Руководители края и Красноярска проголосовали на выборах в Госдуму РФ и Заксобрание

17 Сентября 2021 г.
Александр Усс и Сергей Еремин пришли на участки в краевом центре, Дмитрий Свиридов - в Норильске
Новости Красноярска: Кандидаты включились в борьбу за голоса избирателей

Кандидаты включились в борьбу за голоса избирателей

27 Июля 2021 г.
Еще два кандидата подали документы в избирком
Новости компаний
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

14 Сентября 2021 г.
Прощание с ней состоится 16 сентября
Новости Красноярска: В Ачинске два медицинских работника подделали сертификат о вакцинации за три тысячи рублей

В Ачинске два медицинских работника подделали сертификат о вакцинации за три тысячи рублей

15 Сентября 2021 г.
Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений
Новости Красноярска: В Минусинске убили мужчину за то, что он слушал музыку и подпевал

В Минусинске убили мужчину за то, что он слушал музыку и подпевал

16 Сентября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru