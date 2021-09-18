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Религиозные лидеры Красноярского края проголосовали за будущее

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Красноярск
14:03 18 Сентября 2021
выборы, госдума, законодательное собрание, религия, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае проходит второй день голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого. Открылись все избирательные участки.

В первый день голосования, 17 сентября, по данным Крайизбиркома проголосовало 169 780 избирателей, что составляет 12,89%. Одними из первых проголосовали красноярские политики, представители общественных организаций. Свою гражданскую позицию проявили и религиозные лидеры.

Муфтий, председатель единого духовного управления мусульман Красноярского края Гаяз Фаткуллин считает, что, несмотря на вероисповедание, жители региона должны принимать участие в формировании законодательной власти.

«Наша страна многонациональная, поликонфессиональная, и не только от большого титульного народа, титульной нации зависит наша дальнейшая жизнь, от всех вместе, от нашей общей позиции, от нашего общего участия зависит жизнь, которая будет в ближайшее время, а также и дальнейшая. Считаю, что на выборы следует идти. Все те, кто имеет право голосовать, должны своим правом воспользоваться, потому что Россия - наш общий дом. И наше общее счастье зависит от нас, от нашей позиции, от нашей активности. Выборы - это праздник, на праздники нужно ходить, в праздниках нужно участвовать, праздник должен приходить в каждый общий дом».

Его позицию поддержал и полномочный представитель Буддийской традиционной Сангхи России в Красноярском крае, Шакья лама Алексей Цыбенов:

«Я приехал сделать свой выбор и поддержать команду Президента. Наша страна многоконфессиональна. В Красноярске, например, живут этнические буддисты: буряты, тувинцы, калмыки. У нас есть маленькая буддистская организация, мы потихоньку развиваемся. Буддийские главы всегда поддерживают выборы - выбирают будущее для своих детей».

Напомним, голосование проходит в течение трех дней 17, 18 и 19 сентября.

Фото: «Единая Россия»

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