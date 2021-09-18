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За первый день голосования на выборах депутатов Госдумы в Красноярском крае проголосовало более 200 тысяч человек

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Красноярск
11:12 18 Сентября 2021
политика, выборы, государство и власть, госдума, общество, в россии, красноярск
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18 сентября в Красноярском крае стартовал второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания края четвертого созыва. 

По информации ЦИК, за первый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ, а именно 17 сентября, в Красноярском крае проголосовало 265 114 человек. В процентном соотношении это составляет 12,89 % от общего числа избирателей региона. Явка по Красноярскому округу составила 57 874 жителей Красноярья, а в процентах - 11,40%, по Центральному округу пришло 59 331 человек (10,60%), в Дивногорском округе на выборы в первый день пришли 71 711 избирателей (13,27%). Но самая высокая посещаемость отмечена в Енисейском округе – там проголосовать в первый день захотели 76 198 избирателей (16,96%).

Для удобства избирателей в Красноярском крае организованно 2 147 выборных участков – постоянных и временных. Еще 14 заработают в единый день голосования в региональных больницах, 19 сентября. На них присутствует почти 5 тысяч наблюдателей, а также независимые общественники.

Также за ходом голосования приглядывают и в круглосуточном Центре общественного наблюдения. Как утверждают организаторы центра, он дает возможность наблюдать за голосованием на избирательных участках в режиме онлайн и оперативно реагировать на сообщения о нарушениях.

Напомним, что по всему региону проходят ещё 40 избирательных кампаний, на которых выбирают депутатов в органы местного самоуправления. Общероссийское голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Все участки для голосования работают с 08 до 20:00.

Фото: «Единая Россия»

 

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