С 17 по 19 сентября в Красноярском крае проходят выборы нескольких уровней

Жители нашего региона выбирают депутатов Государственной думы РФ и депутатов Законодательного собрания Красноярского края. Кроме того, в 25-ти территориях края проходят выборы в органы местного самоуправления.

Избирательные участки открыты с утра пятницы, часть красноярцев уже сделала свой выбор.

- Сегодня в обеденный перерыв нашел пятнадцать минут, чтобы заехать на свой избирательный участок и проголосовать. Это мой гражданский долг, - рассказывает Илья Зайцев, депутат Законодательного собрания Красноярского края. – За все время, что я могу голосовать, а это уже почти 18 лет, я не пропустил ни одни выборы. Три дня голосования отведены, чтобы горожане могли выбрать наиболее удобное для себя время, а избирательные комиссии смогли соблюсти все требования Роспотребнадзора. В выходные обязательно объеду участки в округе, от которого я избран, проверю, что все проходит спокойно и без нарушений. Радует, что жители идут голосовать, что они принимают осознанные решения.

Всегда на выборы ходит и президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов. «Не пропустил ни одного голосования, - говорит он. - Здесь на участке мы определяем нашу дальнейшую жизнь, и что важнее – выбираем будущее для наших детей».

- Сегодня вместе с сыном Дмитрием проголосовал на избирательном участке ГорДК на проспекте Свободный, - рассказывает Владимир Чащин, депутат Законодательного собрания Красноярского края. - Отдали свои голоса за будущее развитие Красноярска, нашего края и России! Каждый голос красноярцев является очень важным! Желаю всем жителям Красноярского края здоровья, благополучия и счастья!

Всего в нашем регионе зарегистрировано свыше двух миллионов избирателей.

- Я хожу на каждые выборы, потому что это мой гражданский долг, - говорит Виталий Дроздов, депутат Законодательного собрания Красноярского края. – Считаю, что выбирать нужно с учетом того, как зарекомендовал себя человек, какими заслугами и реальными результатами работами он запомнился, как работает с жителями. В этом году есть три дня голосования, это позволит большему количеству людей найти время, чтобы посетить избирательный участок. На каждом участке находятся наблюдатели от всех партий, это обеспечит прозрачность и честность голосования.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина напоминает: очень важно выразить свой гражданский долг.

- Когда вы придете на избирательный участок – в пятницу, субботу или воскресенье, это неважно, важно, чтобы вы пришли и проголосовали, - говорит она.

На территории края работают более двух тысяч избирательных участков. Для обеспечения открытости и гласности организован видеоконтроль. Системами видеонаблюдения оснащены сто процентов территориальных избиркомов и почти 85 процентов участковых комиссий с численностью избирателей более тысячи. Оставшиеся оборудованы средствами видеофиксации в местах перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты, а также хранения сейф-пакетов и стационарных ящиков для голосования.

Кроме того, сегодня на базе Общественной палаты Красноярского края открылся региональный Центр общественного наблюдения. Здесь установлено восемь цифровых панелей, на каждую из которых выводятся трансляции с избирательных участков в режиме реального времени. Техническое оснащение ЦОН дает возможность просмотреть видео из любого отрезка времени, что поможет наблюдателям и экспертам оперативно реагировать на спорные ситуации. Центр будет работать круглосуточно до 20 сентября.

Напомним, что по инициативе «Единой России» восемь политических партий подписали соглашение «За безопасные выборы». ЛДПР, «Родина», «Зеленые», «Новые люди», «Гражданская Платформа», «Партия Роста», «Зеленая альтернатива» и «Партия пенсионеров» взяли на себя ответственность по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями. На избирательных участках организован температурный контроль посетителей и регулярная антисептическая обработка помещений. В местах для голосования нанесена разметка, напоминающая о соблюдении социальной дистанции 1,5 метра.

- С точки зрения организации работы избирательного участка никаких нареканий нет: все спокойно, наблюдатели на месте, голосование проходит без очередей, - говорит глава Советского района Дмитрий Дмитриев. – Самое главное, что с безопасностью и соблюдением санитарных норм тоже все неплохо. Температуру на входе измеряют, все - в масках, есть санитайзеры и отдельные ручки для каждого из избирателей.

Региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронова обратилась к избирателям с просьбой, чтобы они планировали время посещения участков.

- Три дня даны для того, чтобы на участке не было больших скоплений людей, - отмечает она. – Это сделано для безопасности избирателей. Выбирайте время, когда там будет меньше всего людей. Например, утренние часы. Участвовать в выборах меня приучила бабушка. Сейчас ей 96 лет. Я и мой младший брат всегда ходили с ней на избирательный участок. Бабушка говорит: «У меня есть право, и я сегодня им пользуюсь! Потому что я определяю политику». Еще вчера она отзвонилась, уточнила, во сколько ей нужно быть готовой. Для меня голосование – тоже исторический момент. Я каждый раз фотографируюсь на фоне избирательного участка и потом, раз в пять лет, просматриваю снимки. Это мой большой отрезок жизни и большой шаг для нашего региона. Поэтому для меня день голосования - всегда важный день!

Фото: «Единая Россия»