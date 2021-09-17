Руководители края и Красноярска проголосовали на выборах в Госдуму РФ и Заксобрание

Сегодня в Красноярском крае стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва. Также в городах, районах и сельсоветах пройдет 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Сегодня, в первый день работы избирательных участков, губернатор края Александр Усс, спикер регионального парламента Дмитрий Свиридов и мэр города Красноярска Сергей Еремин проголосовали одними из первых.

Глава региона проголосовал в Красноярске. Ровно в 9 часов утра Александр Усс прибыл на избирательный участок, расположенный по адресу ул. Урицкого, 121.

«Я свой выбор уже сделал. Я думаю, что не только для меня, но и для большинства красноярцев он очевиден. Курс на поддержку, прежде всего, президента, на укрепление нашего государства и благополучия наших граждан. Законодательное собрание края и Государственная дума - это очень важные органы государственной власти, от них многое зависит, поэтому необходимо, чтобы в это непростое время туда пришли депутаты, которые делом показали свой профессионализм и ответственность перед избирателями», - заявил губернатор.

Мэр краевой столицы также голосовал в Красноярске. Отметим, что Сергей Еремин прибыл на избирательный участок с супругой. Глава города подробно рассказал о том, почему считает выборы одним из важнейших событий в нашей стране:

«Я считаю, что это важнейшее государственное событие, поясню почему. За прошедшие четыре года мы смогли определить несколько ключевых направлений в развитии города. Все они реализуется при поддержке национальных государственных проектов и правительства края — это серьезная помощь. Такие задачи можно решать только вместе. Только поэтому мы можем реализовывать текущие задачи и ставить перед собой новые амбициозные цели. Поэтому и в Госдуме, и в ЗС должны работать люди, которые любят свой город и свою страну, не болтают, а делают, следуют определенной стратегии. Это моя позиция».

Председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов проголосовал в Норильске. Утром на избирательном участке вместе с норильчанами он выразил свою гражданскую позицию.

«Сегодня очень важный день в жизни нашей страны, края, города. Мы определяем будущее, формируя представительные органы власти и федерального, и регионального уровня. Все мы без исключения стремимся к тому, чтобы наша страна и регион развивались. Тем более, у Красноярского края, как у региона, есть большой и мощный потенциал. Уверен, все, что прописано в стратегиях и планах будет реализовано, когда придут грамотные представители власти, которых сегодня определят наши избиратели. Именно от них будет зависеть качество работы представительных органов, ведь перед ними стоят важнейшие задачи, отраженные в послании президента и тех документах, которые определяют нашу жизнь», - отметил Свиридов.

Напомним, что голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания края во всех регионах России проходит 17, 18 и 19 сентября. В эти дни избирательные участки работают с 8.00 утра и до 20.00 часов.