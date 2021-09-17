17 сентября
Красноярск
погода +20 °C
72.56
 
€ 85.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Руководители края и Красноярска проголосовали на выборах в Госдуму РФ и Заксобрание

Главная Политика
Красноярск
17:16 17 Сентября 2021
выборы, госдума, законодательное собрание, губернатор, мэр, председатель
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня в Красноярском крае стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва. Также в городах, районах и сельсоветах пройдет 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Сегодня, в первый день работы избирательных участков, губернатор края Александр Усс, спикер регионального парламента Дмитрий Свиридов и мэр города Красноярска Сергей Еремин проголосовали одними из первых.

Глава региона проголосовал в Красноярске. Ровно в 9 часов утра Александр Усс прибыл на избирательный участок, расположенный по адресу ул. Урицкого, 121.

«Я свой выбор уже сделал. Я думаю, что не только для меня, но и для большинства красноярцев он очевиден. Курс на поддержку, прежде всего, президента, на укрепление нашего государства и благополучия наших граждан. Законодательное собрание края и Государственная дума - это очень важные органы государственной власти, от них многое зависит, поэтому необходимо, чтобы в это непростое время туда пришли депутаты, которые делом показали свой профессионализм и ответственность перед избирателями», - заявил губернатор.

Мэр краевой столицы также голосовал в Красноярске. Отметим, что Сергей Еремин прибыл на избирательный участок с супругой. Глава города подробно рассказал о том, почему считает выборы одним из важнейших событий в нашей стране:

«Я считаю, что это важнейшее государственное событие, поясню почему. За прошедшие четыре года мы смогли определить несколько ключевых направлений в развитии города. Все они реализуется при поддержке национальных государственных проектов и правительства края — это серьезная помощь. Такие задачи можно решать только вместе. Только поэтому мы можем реализовывать текущие задачи и ставить перед собой новые амбициозные цели. Поэтому и в Госдуме, и в ЗС должны работать люди, которые любят свой город и свою страну, не болтают, а делают, следуют определенной стратегии. Это моя позиция».

Председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов проголосовал в Норильске. Утром на избирательном участке вместе с норильчанами он выразил свою гражданскую позицию.

«Сегодня очень важный день в жизни нашей страны, края, города. Мы определяем будущее, формируя представительные органы власти и федерального, и регионального уровня. Все мы без исключения стремимся к тому, чтобы наша страна и регион развивались. Тем более, у Красноярского края, как у региона, есть большой и мощный потенциал. Уверен, все, что прописано в стратегиях и планах будет реализовано, когда придут грамотные представители власти, которых сегодня определят наши избиратели. Именно от них будет зависеть качество работы представительных органов, ведь перед ними стоят важнейшие задачи, отраженные в послании президента и тех документах, которые определяют нашу жизнь», - отметил Свиридов.

Напомним, что голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания края во всех регионах России проходит 17, 18 и 19 сентября. В эти дни избирательные участки работают с 8.00 утра и до 20.00 часов.

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: С 17 по 19 сентября в Красноярском крае проходят выборы нескольких уровней

С 17 по 19 сентября в Красноярском крае проходят выборы нескольких уровней

17 Сентября 2021 г.
Всего в нашем регионе зарегистрировано свыше двух миллионов избирателей
Новости Красноярска: Кандидаты включились в борьбу за голоса избирателей

Кандидаты включились в борьбу за голоса избирателей

27 Июля 2021 г.
Еще два кандидата подали документы в избирком
Новости Красноярска: Партия «Новые люди» определила кандидатов в депутаты Заксобрания Красноярского края

Партия «Новые люди» определила кандидатов в депутаты Заксобрания Красноярского края

13 Июля 2021 г.
Конференция делегатов состоялась в субботу, 10 июля, на острове Татышев
Новости Красноярска: Александр Усс возглавил список «Единой России» на выборах депутатов Заксобрания Красноярского края

Александр Усс возглавил список «Единой России» на выборах депутатов Заксобрания Красноярского края

12 Июля 2021 г.
На выборах в региональный парламент партию представят более 100 кандидатов
Новости Красноярска: Назначена дата выборов депутатов Законодательного собрания края

Назначена дата выборов депутатов Законодательного собрания края

18 Июня 2021 г.
Они пройдут в единый день голосования
Новости Красноярска: В Красноярске сократили общественников

В Красноярске сократили общественников

17 Июня 2021 г.
Горсовет «ужал» Общественную палату города
Новости компаний
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Ачинске два медицинских работника подделали сертификат о вакцинации за три тысячи рублей

В Ачинске два медицинских работника подделали сертификат о вакцинации за три тысячи рублей

15 Сентября 2021 г.
Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений
Новости Красноярска: Пятерым победителям лотереи для привитых от COVID-19 не удастся получить деньги

Пятерым победителям лотереи для привитых от COVID-19 не удастся получить деньги

17 Сентября 2021 г.
Обнаружились проблемы с сертификатами
Новости Красноярска: В Ленинском районе после реконструкции запустили один из самых старинных фонтанов Красноярска

В Ленинском районе после реконструкции запустили один из самых старинных фонтанов Красноярска

16 Сентября 2021 г.
На реконструкцию потратили 600 тыс рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru