Кандидаты включились в борьбу за голоса избирателей

Продолжается избирательная кампания по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края. Своих представителей в региональном парламенте предстоит выбрать и жителям Красноярска.

Интересы жителей краевой столицы планируют защищать представители разных политических партий, кандидаты подают документы в избирательные комиссии, после регистрации им придется бороться за голоса своих избирателей.

Сегодня сразу два кандидата от партии «Единая Россия» подали документы. Действующий депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по по бюджету и экономической политике Владимир Чащин подал заявление в Окружную избирательную комиссию Ленинского района, о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу №1.

«Избиратели Ленинского района пять раз избирали меня депутатом Красноярского городского Совета. В 2016 году избрали депутатом Законодательного собрания края от Ленинского района. Общий стаж моей депутатской работы составляет 24 года. Мой девиз – помогать людям, с искренним вниманием относиться к человеку. Решать проблемы жителей Ленинского района постоянно, нацеливаясь на конкретные результаты. Одни из главных вопросов, которые сегодня волнуют красноярцев - это вопросы экологии, благоустройства. Это парки, скверы, придомовые территории. И как раз здесь есть очень хорошие показатели. В районе построено шесть новых скверов, реконструировано и благоустроено 120 дворов. Много внимания уделяется детям, оказанию поддержки старшему поколению. Депутат должен иметь четкую программу действий, направленную на защиту граждан, улучшение качества жизни. Положительные результаты в развитии района всегда приносит совместная работа и взаимодействие с жителями», - отметил Владимир Чащин.

За голоса жителей Свердловского и Центрального района намерен вести борьбу еще один действующий депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев. В окружную избирательную комиссию он пришел вместе со своей семьей.

«Я подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания края по Свердловскому и Центральному районам. Решение для меня было понятным и очевидным, очень многое удалось сделать в округе. Еще больше проектов находится на этапе реализации и разработки. Это и строительство развязки из микрорайона Пашенный до Николаевского моста, это и расширение улицы Семафорной, и строительство школы в микрорайоне Тихие Зори, и бассейн в Свердловском районе и, конечно же, самая большая поликлиника правобережья. Я вновь иду на выборы и хотел бы сказать, что неслучайно вместе со мной в избирательную комиссию пришла моя семья: жена и Арина с Эрнестом. Ведь все, что мы делаем должно быть про будущее, про будущее нашей семьи, про будущее нашего района, нашего города и нашей страны. Потому что все в нашей стране должно быть привязано к будущему наших детей. Надеюсь, что все получится!».

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края состоятся 19 сентября в Единый день голосования.

По материалам "Единой России"