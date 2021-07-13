Партия «Новые люди» определила кандидатов в депутаты Заксобрания Красноярского края

В прошедшую субботу на острове Татышев прошла конференция партии «Новые люди» на которой утвердили кандидатов в депутаты Заксобрания Красноярского края. Ими стали люди из разных сфер профессиональной деятельности. Это эко-активисты, члены общественной палаты, социологи, успешные руководители и предприниматели.

Секретарь регионального отделения «Новых людей» Владимир Кацауров рассказал, что главная задача партии – обновление действующей системы за счёт новых кандидатов с актуальными взглядами и идеями.

«Название партии – „Новые люди“, люди, которые никак себя не дискредитировали, не сделали ничего плохого. Мы хотим обновить систему, вывести её из состояния «потерянного десятилетия», – рассказал Владимир Кацауров. По его словам, это необходимо не только Красноярску, но и всей России.

Какая партия собирается улучшать жизнь в Красноярском крае?

На встрече обсуждались самые различные острые проблемы региона.

Одной их главных задач, которые планирует решить работник АО «Исторический квартал» и кандидат в депутаты Дмитрий Шумов стал отток населения из городов края. Для того, чтобы приостановить этот процесс, он планирует развивать культурное и духовное наследие региона, работать над имиджем края, развивать региональную экономику и создавать привлекательные условия для жизни.

Опытный аналитик, медиаменджер и телеведущий Денис Терехов много лет жил и работал в Норильске, а теперь стал лидером списка кандидатов от Красноярского края в Госдуму. Он считает одной из главных проблем регионов и Красноярского края, в частности, неправильный баланс распределения налоговых отчислений в пользу федерального центра:

Важным направлением, где надо срочно навести порядок для Ивана Коростелева является организация школьного питания детей. В прошлом Иван возглавлял "Школьный комбинат питания". Он отметил, что одной из задач партии будет реформирование системы госконтрактов в сфере питания детей. Схожая цель и у кандидата в депутаты Заксобрания Ольги Рычковой. По её словам, именно отравление ребёнка школьной едой стало причиной пойти в политику.

«У меня и как у мамы, и как у коренной жительницы Красноярска есть множество проблем, которые меня волнуют: застройщики, проектировка города, парковки, но особенно меня волнует школьное питание – мой ребёнок пострадал от отравления некачественной едой. Это абсолютно ненормально. Теперь я хочу заниматься этими вопросами уже как депутат и поэтому иду на выборы», – рассказывает Ольга.

Кстати, новый этап политической борьбы «Новых людей» для некоторых регионов в России не дебютный. Партия уже имеет своих представителей в четырех региональных парламентах.

Скоро мы узнаем, как будут складываться политические успехи Новых людей в Красноярье.