Александр Усс возглавил список «Единой России» на выборах депутатов Заксобрания Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил список «Единой России» на выборах депутатов в региональное Законодательное Собрание. Помимо главы региона в общерегиональную часть списка вошли председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и мэр Красноярска Сергей Еремин.

Делегаты второго этапа XXXVI конференции Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края по списку и по округам. По результатам тайного голосования кандидатуры поддержаны единогласно.

Единороссы выдвинули своих кандидатов по всем 22 одномандатным округам и двум двухмандатным округам. Также сформировано 22 региональные группы. Все кандидаты прошли предварительное голосование. Теперь им предстоит сформировать свою программу. Региональная программа «Единой России» будет утверждена в августе.

Губернатор Красноярского края, член регионального президиума Александр Усс:

«Сейчас главное для нас – это оправдать доверие и наших избирателей, и нашего президента. Сейчас для нас принципиально важно сформировать в краевом парламенте уверенное большинство, способное принимать иногда непростые, но всегда необходимые и важные для региона решения и достигать конкретных результатов. Для этого у нас есть все возможности. Принципиально важным для нас является тот факт, что 30 июня в ходе прямой линии президент нашей страны Владимир Владимирович Путин однозначно и четко заявил о том, что намерен поддержать «Единую Россию» на сентябрьских выборах. Доверие государства, самого авторитетного и значимого должностного лица страны – это прямой и важный сигнал для партии. Владимир Владимирович стоял у истоков «Единой России» и за 20 лет сделал многое для того, чтобы партия стала тем, чем сегодня является. У нас в крае сформирована партия красноярцев, партия земляков, включающая различные политические силы. Но реально, особенно в сложных ситуациях, можно опираться, прежде всего, именно на фракцию «Единой России» в Законодательном собрании, которая никогда своих избирателей не подводила».

Среди основных конкурентных преимуществ единороссов Александр Усс назвал партийную команду, багаж реальных дел и выверенную предвыборную программу, которая будет основана в первую очередь на мнении избирателей.

Напомним, списки кандидатов-одномандатников и партийные списки сформированы на основе результатов предварительного голосования, которое прошло в мае. Списки «Единой России» объединили самых разных людей и профессий: врачи, волонтеры, действующие депутаты Государственной Думы, журналисты, индивидуальные предприниматели, в том числе новички в политике.