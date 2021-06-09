9 июня
Красноярск
погода +20 °C
72.83
 
€ 88.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жителям края разрешат менять управляющие компании раз в год

Главная Политика
Красноярск
12:20 9 Июня 2021
госдума, законодательное собрание, жкх, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Государственную думу РФ поступит законопроект, разработанный депутатами Законодательного собрания Красноярского края. Он касается изменения правил смены управляющих компаний. Сейчас сделать это можно при наличии нарушений в их работе.

Как пояснили местные законодатели, в настоящий момент по закону собственники не могут переизбрать управляющую организацию, если она не нарушает условия договора. Практика показывает, что организации активно пользуются этой нормой в своих интересах. Собственникам требуется прилагать дополнительные усилия, чтобы зафиксировать факты нарушения и защитить свою позицию в судебном порядке. Однако обладая финансовыми ресурсами и собственными юридическими службами, компании легко выигрывают дела в судах и продолжают обслуживать дом против воли собственников.

Новая норма предполагает право собственников менять управляющую организацию по истечении каждого последующего года со дня заключения с ней договора.

«Это нечастый случай, когда инициатива депутатов Законодательного Собрания доходит до внесения в Государственную думу Российской Федерации. Предложенная Еленой Евгеньевной Пензиной и мной инициатива прошла серьезный фильтр, и теперь, если депутаты Законодательного Собрания поддержат проект на сессии, этот документ попадет уже в качестве законопроекта в Госдуму», - прокомментировал новацию вице-спикер краевого парламента и председатель комитета Алексей Кулеш.

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Системе водоснабжения края необходимо 150 миллиардов рублей

Системе водоснабжения края необходимо 150 миллиардов рублей

1 Июня 2021 г.
Депутаты ЗС будут требовать выделения средств у краевого правительства и просить у федерального
Новости Красноярска: Почти 160 тысяч жителей Красноярского края приняли участие в предварительном голосовании

Почти 160 тысяч жителей Красноярского края приняли участие в предварительном голосовании

30 Мая 2021 г.
Оно завершится в 20:00
Новости Красноярска: 157 тысяч жителей Красноярского края приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

157 тысяч жителей Красноярского края приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

29 Мая 2021 г.
Голосование завершится 30 мая в 20:00 по местному времени
Новости Красноярска: Депутаты Горсовета бесплатно сходили в зоопарк

Депутаты Горсовета бесплатно сходили в зоопарк

28 Мая 2021 г.
Парламентарии ознакомились с работой «Роева ручья»
Новости Красноярска: Депутаты Горсовета предложили вернуть «Автоспецбазу» в собственность Красноярска

Депутаты Горсовета предложили вернуть «Автоспецбазу» в собственность Красноярска

28 Мая 2021 г.
Ранее они сами ее отдали
Новости Красноярска: В Красноярском крае приплатят уехавшим работать на село медикам

В Красноярском крае приплатят уехавшим работать на село медикам

27 Мая 2021 г.
Компенсации утвердят сегодня
Новости компаний
08/06
Молодой ученый Университета Решетнёва задала вопрос министру науки и высшего образования РФ о поддержке студенческих конструкторских бюро
08/06
Зеленый Марафон Сбера собрал около 2000 гостей в Красноярске
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Узнать о проведении земляных работ в Красноярске теперь можно онлайн

Узнать о проведении земляных работ в Красноярске теперь можно онлайн

9 Июня 2021 г.
Власти создали интерактивную карту ремонтов
Новости Красноярска: Умер обладатель золотых медалей чемпионата России в составе «Енисея» Максим Ишкельдин

Умер обладатель золотых медалей чемпионата России в составе «Енисея» Максим Ишкельдин

6 Июня 2021 г.
У спортсмена оторвался тромб
Новости Красноярска: В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

6 Июня 2021 г.
С верхних этажей эвакуировали жильцов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru