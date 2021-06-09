Жителям края разрешат менять управляющие компании раз в год

В Государственную думу РФ поступит законопроект, разработанный депутатами Законодательного собрания Красноярского края. Он касается изменения правил смены управляющих компаний. Сейчас сделать это можно при наличии нарушений в их работе.

Как пояснили местные законодатели, в настоящий момент по закону собственники не могут переизбрать управляющую организацию, если она не нарушает условия договора. Практика показывает, что организации активно пользуются этой нормой в своих интересах. Собственникам требуется прилагать дополнительные усилия, чтобы зафиксировать факты нарушения и защитить свою позицию в судебном порядке. Однако обладая финансовыми ресурсами и собственными юридическими службами, компании легко выигрывают дела в судах и продолжают обслуживать дом против воли собственников.

Новая норма предполагает право собственников менять управляющую организацию по истечении каждого последующего года со дня заключения с ней договора.