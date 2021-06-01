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Системе водоснабжения края необходимо 150 миллиардов рублей

Главная Политика
Красноярск
13:54 1 Июня 2021
вода, ремонт, в красноярском крае, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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На систему водоснабжения и водоотведения Красноярского края требуется 150 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш. В Законодательном собрании обсудили ситуацию с обеспечением качественной питьевой водой жителей региона.

«Наша главная задача сейчас — убедить правительство в необходимости ежегодного вложения серьезных денег в сферу водоснабжения и водоотведения. Речь идет о миллиардах рублей. Необходимо понять: какие районы наиболее уязвимы, где более изношены сети? Мы в целом понимаем картину. Износ систем водоснабжения и водоотведения перевалил за 60-65 процентов, это уже критично», - заявил депутат.

Наиболее проблемные территории – Ирбейский, Нижнеингашский, Сухобузимский и Минусинский районы, а также Минусинск.

Кулеш заявил, что 500 млн рублей в год на ремонт и восстановление систем водоснабжения и канализации крайне недостаточно. По приблизительным расчетам министерства на обустройство всей системы требуется около 150 миллиардов рублей, как минимум 11 миллиардов рублей необходимо на системы водоочистки.

Недофинансирование отрасли подтвердил и заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Жуков. В результате участники обсуждения пришли к выводу, что только за счет тарифа для населения эти проблемы не решить и в качестве выхода назвали «деньги федерального бюджета». Осталось только их каким-то образом получить.

 

Фото: пресс-служба «КрасКом»

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