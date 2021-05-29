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157 тысяч жителей Красноярского края приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Главная Политика
Красноярск
13:29 29 Мая 2021
голосование, партии, город, вопросы, в красноярске
Автор: Sibnovosti.ru
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До окончания предварительного голосования осталось два дня. Голосование завершится 30 мая в 20:00 по местному времени.

Для тех, кто не успел проголосовать в Красноярске, открылись консультационные пункты в разных районах города. Партийные волонтеры рассказывают об особенностях процедуры, отвечают на вопросы красноярцев.

157 тысяч жителей Красноярского края приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

В течение дня такие пункты будут работать в традиционных местах отдыха горожан - острове Татышев, туристическом центре заповедника «Красноярские столбы», площади перед Театром оперы и балета, парке Гагарина, экопарке «Гремячая грива», а также возле крупных торговых центров Красноярье и ОКей.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 мая на сайте pg.er.ru. Своего кандидата могут выбрать жители края, зарегистрированные в Красноярском крае. В зависимости от прописки будут предложены четыре вида бюллетеней. Проголосовать можно за кандидатов только своего округа. По итогам голосования партия определит кандидатов от партии на выборы в Государственную думу и Законодательное собрание.

157 тысяч жителей Красноярского края приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»
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