157 тысяч жителей Красноярского края приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

До окончания предварительного голосования осталось два дня. Голосование завершится 30 мая в 20:00 по местному времени.

Для тех, кто не успел проголосовать в Красноярске, открылись консультационные пункты в разных районах города. Партийные волонтеры рассказывают об особенностях процедуры, отвечают на вопросы красноярцев.

В течение дня такие пункты будут работать в традиционных местах отдыха горожан - острове Татышев, туристическом центре заповедника «Красноярские столбы», площади перед Театром оперы и балета, парке Гагарина, экопарке «Гремячая грива», а также возле крупных торговых центров Красноярье и ОКей.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 мая на сайте pg.er.ru. Своего кандидата могут выбрать жители края, зарегистрированные в Красноярском крае. В зависимости от прописки будут предложены четыре вида бюллетеней. Проголосовать можно за кандидатов только своего округа. По итогам голосования партия определит кандидатов от партии на выборы в Государственную думу и Законодательное собрание.